कानूनी पचड़ों में फंसी Gauahar Khan, तोड़ा ये अहम नियम

नई दिल्ली: बॉलीवुड और छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा गौहर खान (Gauahar Khan) पिछले कुछ समय से किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. अब अभिनेत्री नई मुसीबतों में फंसी दिख रही हैं. दरअसल, हाल ही में गौहर खान पर FIR दर्ज करवाई गई है. अभिनेत्री पर कोरोना वायरस (Corona Virus) के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और इसी के चलते अब उन पर FIR दर्ज हुई है.

कोरोना पॉजिटिव हैं गौहर खान?

गौहर के खिलाफ यह FIR मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने दर्ज की है. अभिनेत्री पर आरोप है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके बावजूद वह बिना BMC का कोई सहयोग किए लापरवाही बरतती गईं.

BMC का कहना है कि गौहर के पास 2 अलग-अलग तरह की कोरोना रिपोर्ट्स हैं.

गौहर के पास है दो कोरोना रिपोर्ट

कहा जा रहा है कि 11 मार्च को मुंबई में गौहर का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई थीं. इसके बाद उन्होंने 12 मार्च को दिल्ली में करवाए अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव दिखा दी और बेपरवाह बाहर घूमती रहीं.

गौहर की रिपोर्ट्स पर चल रही है जांच

अब गौहर की दोनों ही कोरोना रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए जाने लगे हैं. कहा जा रहा है कि गौहर ने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मुंबई से दिल्ली का सफर तय किया है या फिर उन्होंने दिल्ली जाकर अपनी झूठी कोरोना रिपोर्ट बनवाई है.

अब इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है.

स्थानीय लोगों ने दर्ज करवाई FIR

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौहर खान कोरोना पॉजिटिव होने पर भी मुंबई के ओशिवारा इलाके में बहुत आराम से घूम रही हैं. उनकी इसी लापरवाही को देखते हुए स्थानीय लोगों ने गौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.

गौहर नहीं दे रही कॉल्स का जवाब

इस मामले पर एक BMC अधिकारी का कहना है कि जह उनका स्टाफ गौहर के घर क्वारंटाइन स्टैंप लगाने के लिए पहुंचे तो अभिनेत्री ने दरवाजा ही नहीं खोला.

No Compromise On City’s Safety!

BMC has filed an FIR against a Bollywood actor for non-compliance to COVID19 guidelines on testing positive.

The rules apply to all alike and we urge citizens to follow all guidelines and help the city beat the virus.#NaToCorona pic.twitter.com/Qp9J21OLcS

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 15, 2021