LokSabha Election 2024: गोविंदा हुए शिवसेना में शामिल, जानिए किस सीट पर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव

LokSabha Election 2024: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं. उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है. इसके बाद से ही अब अनुमान लगाया जाने लगा है कि गोविंदा किस सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसी बीच अटकलें लगाई जाने लगाई जाने लगी हैं कि शिंदे की पार्टी गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है. हालांकि, फिलहाल इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग पाई है.

अमोल कीर्तिकर के खिलाफ लड़ सकते हैं गोविंदा

अगर गोविंदा शिवसेना (UTB) से उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो उनका अमोल कीर्तिकर के साथ मुकाबला होगा.

#WATCH | Veteran Bollywood actor Govinda joins Shiv Sena in the presence of Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/vYu2qYDrlO

— ANI (@ANI) March 28, 2024