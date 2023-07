डायरेक्टर हंसल मेहता हुए इस 'बीमारी' से परेशान, महाराष्ट्र सरकार पर निकाला गुस्सा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) इस समय अपने पेट के संक्रमण से परेशान है. हाल ही में वह इस बीमारी की चपेट में आए हैं. उन्होंने खुद इस बात की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है, जो अब सभी का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, अपने इस ट्वीट में हंसल ने महाराष्ट्र सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है.

स्वच्छ पेयजल न उपलब्ध कराने का लगाया आरोप

हंसल ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि शहर के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अब पेट के संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं.

I developed a terrible stomach infection this morning. It hit me before I’d even eaten. Spoke to my family doctor and he said that he is seeing at least 10 patients with similar symptoms everyday and some have been hospitalised. The infections seem to be from a bug originating in…

— Hansal Mehta (@mehtahansal) July 13, 2023