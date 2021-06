'इश्क पर जोर नहीं' फेम सोनू उर्फ शगुन शर्मा को मिली रेप की धमकी, परिवार पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली: टीवी शो 'इश्क पर जोर नहीं' (Ishq Par Zor Nahi) इन दिनों दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जाने लगा है. शो के सभी किरदार खास पहचान बनाने में भी सफल हो रहे हैं. इस बीच अब इस शो में सोनू का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस शगुन शर्मा (Shagun Sharma) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, हाल ही में अभिनेत्री को रेप की धमकी मिली है.

शगुन ने खुद जानकारी

शगुन ने खुद इस बात की जानकारी दी है. सीरियल में निभाए जा रहे उनके किरदार पर भड़कते हुए इस शो के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है. लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए कई कमेंट्स किए. हालांकि, शगुन के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब इस विवाद में उनके परिवार को भी बुरा-भला कहा जाने लगा.

ये भी पढ़ें- दिशा पटानी के साथ मुंबई की सड़कों पर घूमने निकले थे टाइगर श्रॉफ, जानिए क्यों पुलिस ने रोका रास्ता

शगुन ने की लोगों को समझाने की कोशिश

It puts me in a very uncomfortable position when I get bashed for playing my part in a show. How do you expect the story to go on if all cards are displayed at once?? :(

अब शगुन ने अपने ट्विट्स के जरिए सभी लोगों को समझाने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक किरदार निभा रही हैं, इसमें असल जिंदगी जैसा कुछ भी नहीं है. फैंस को यह बात समझनी चाहिए. शगुन ने अपने एक इंटरव्यू में भी इस सिलसिले में बात करते हुए कहा है कि वह आलोचनाओं को हमेशा पॉजिटिवली लेती हैं.

यहां टूटा सब्र का बांध

Reel life is very different from Real.

In reel we do what the writer writes for us but in real you are your own writer. Make sure you write a right story for yourself.

— SHAGUN SHARMA (@shagun_sh) June 1, 2021