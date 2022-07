सुष्मिता सेन और ललित मोदी के रिश्ते पर KRK ने कसा तंज, जानिए क्यों एक्ट्रेस को कहा सच्ची देशभक्त

नई दिल्ली: जैसे ही ललित मोदी और सुष्मिता सेन (Lalit Modi and Sushmita Sen) के डेटिंग की खबरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो तरह-तरह के रिएक्शन हर तरफ छाने लगे. कहीं मीम्स की बहार तो कहीं सुष्मिता की अफेयर्स की हिस्ट्री वायरल होने लगी. ऐसे खास मौके पर विवादों से हमेशा घिरे रहने वाले कमाल राशिद खान ऊर्फ केआरके (KRK) कैसे शांत रहते? उन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए ललित मोदी की खिली उड़ा दी.

Madam @thesushmitasen thank you so much for bringing black money back to India, which @LalitKModi took away. You are real #Deshbhakt lady. That will be great if you will bring back money from @TheVijayMallya and #NiravModi also, who are staying in #London only.

— KRK (@kamaalrkhan) July 15, 2022