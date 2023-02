कंगना ने फिर साधा बॉलीवुड पर निशाना, बोलीं- 'हीरो के बुलाने पर कमरों में नहीं जाती'

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बयानो से बॉलीवुड के सितारों पर हमेशा निशाना साधते हुए नजर आती हैं. वहीं अब एक बार फिर कंगना ने बॉलिवुड माफियाओं को आड़े हाथो लिया है. बता दें कि कंगना ने ट्वीट करते हुए बॉलिवुड माफियाओं को लेकर बातो की ऐसी झड़ी लगा दी है , जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहें हैं. क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं.

कंगना- 'रात को बुलाने पर हीरोज के कमरे पर नहीं जाती'

Bhikhari film mafia ne mere attitude to mera arrogance kaha, kyunki main dusari ladkiyon ki tarah giggle karna, item number karna, shaadiyon pe nachna, raat ko bulaaye jaane pe heros ke kamron mein jana yeh sab keliye saaf mana kiya, they declared me mad and tried to jail me1/2

कंगना ने बॉलीवुड माफियाओं को अपने ट्वीट्स के जरिेए खूब खरी खोटी सुनाई और लिखा, 'भिखारी फिल्म माफिया ने मेरे एटिट्यूड को घमंड कहा, क्योंकि मैंने दूसरी लड़कियों की तरह गिगल करना, आइटम नंबर करना, शादियों में नाचना, रात को बुलाए जाने पर हीरोज के कमरों में जाना ये सब के लिए साफ मना किया, जिसके लिए उन्होंने मुझे पागल घोषित किया और जेल भिजवाने की कोशिश की.

'खुद को सुधारने की जगह मुझे सुधारने चले हैं'- कंगना

Is this attitude or integrity? Khud ko sudharne ki jageh woh mujhe sudharna chale hain, lekin chakkar yeh hai ki mujhe apne liye kuch bhi nahi chahiye, maine abhi apna sab girvi rakh ke ek film banayi hai, rakshashon ka safaya hoga heads will roll, no one should blame me

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 27, 2023