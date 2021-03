कंगना ने फिर बोला बॉलीवुड पर हमला, अनुराग-तापसी पर उठाए सवाल

मुंबई: इन दिनों बॉलीवुड की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. आयकर विभाग ने बुधवार को फेमस एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Kangana Ranaut), बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) , मधु मंटनेा समेत इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे के घर पर छापेमारी मारी.

इनकम टेक्स विभाग के इस छापेमारी में तापसी के 20 करोड़ के फर्जी खर्चे और अनुराग की अघोषित आय का पता चला. यह छापेमारी 4 मार्च को भी जारी रही. जिसके बाद बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने फिर से इंडस्ट्री को लेकर सवाल उठाया है.

Every minute the numbers are rising, this is only the money they found clues for, one can only imagine what could be the actual numbers of money laundering,have been exposing terrorism racket of tukde gang in the under belly of Bullydawood, these are terrorists not just #TaxChor https://t.co/y4cOAMj00e — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. ट्वीट कर कंगना ने अनुराग बसू और तापसी पन्नू के अलावा कई लोगों पर निशाना साधा. जैसे ही तापसी और अनुराग पर इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा कंगना बनाम बॉलीवुड वार शुरू हो गया.

जो चोर होते हैं वो सिर्फ़ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ़ ग़द्दार होते हैं, और जो ग़द्दारों का साथ देते हैं वो भी चोर होते हैं...

क्यूँकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं

और जिससे चोरों को डर लगता है

वो साधारण मानव नहीं नरेंद्र मोदी होता है। pic.twitter.com/awmy4EVGDF — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

कंगना ने न सिर्फ दोनों पर सवाल उठाए बल्कि उनकी देशभक्ति पर भी हमला बोला. कंगना ने तापसी और अनुराग को चोर-चोर मौसेरे भाई बताया और इसके साथ ही इनकम टैक्स की कार्रवाई का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी लगाया. एक्ट्रेस ने अनुराग और तापसी को टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थक भी बताया.

कभी किसी नारी का श्राप व्यर्थ नहीं जाता, आज सब रेपिस्टस की लंका लग गयी, कई विक्टिम्ज़ ने phantom और kwan के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई लेकिन उनको रातों रात ग़ायब कर दिया गया, और Bullydawood ने इन दरिंदों को सर आँखों पे बिठाया, लेकिन आज सब rapists की लंका लग गयी,और अब bullydawood का नम्बर https://t.co/zuYItLCtli — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

स्त्री के अपमान से जोड़ा कंगना ने कार्रवाई को

जैसे-जैसे बॉलीवुड के बड़े नाम टैक्स चोरी में सामने आ रहे हैं कंगना का हमला बढ़ता जा रहा है. एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए इस कार्रवाई को स्त्री अपमान से भी जोड़ दिया. कंगना ने लिखा कि कभी किसी नारी का श्राप व्यर्थ नहीं जाता, आज सब रेपिस्टस की लंका लग गयी, कई विक्टिम्ज़ ने phantom और kwan के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई लेकिन उनको रातों रात ग़ायब कर दिया गया, और Bullydawood ने इन दरिंदों को सर आँखों पे बिठाया, लेकिन आज सब rapists की लंका लग गयी,और अब bullydawood का नम्बर.

Is it a coincidence that each and every stake holder of Phantom n Kwan has been accused by multiple woman of rape, molestation n harassment. If you don’t respect women,your very moral fibre is wrong, you are a born criminal ,industry killed #MeToo but look one can’t escape karma. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 5, 2021

bollywood को कंगना बता रही हैं bullydawood

क्वान ऐजेंसी और फैंटम प्रोडक्शन हाउस पर वार करते हुए कंगना ने इसे #Metoo का प्रमुख घर बताया. साथ ही कंगना ने बताया कि इनसे जुड़े लोगों पर यौन शोषण के कई मामले हैं पर bullydawood के लोग इन्हें बचाते आए हैं. अनुराग कश्यप जैसे लोग न सिर्फ #Metoo से जुड़े हैं बल्कि इन्होंने सुशांत की मौत से जुड़े केस को भी बचाने करने की कोशिश की.

क्या है मामला

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax ) की प्रवक्ता सुरभि आलुवालिया ने बताया कि जब विभाग जाँच कर रहा था उस दौरान एक बड़े फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस की घोषित आय और बॉक्स आफिस पर कमाई की गई उन दोनों में काफी अंतर पाया गया जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

