आखिर किस बात ने किया कंगना रनौत को इतना भावुक? स्टेज पर भी नहीं रोक पाईं आंसू

नई दिल्ली: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को इंडस्ट्री में अपनी हर बात बेबाकी से कहने के लिए जाना जाता है. वह हर बार दमदार अंदाज में हर महिला के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई हैं. कम ही ऐसा होता है जब मीडिया के सामने भावुक होती होंगी. हालांकि, इस बार कुछ ऐसा हुआ कि वह अपने आंसूओं को बहने से रोक ही नहीं. कंगना अपनी आगामी फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) के ट्रेलर लॉन्चिंग के मौके पर सबके सामने भावुक हो गईं.

चेन्नई में हुई 'थलाइवी' की ट्रेलर लॉन्चिंग

आज कंगना के जन्मदिन के खास मौके पर कंगना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थलाइवी' का ट्रेलर रिलीज किया गया है. ट्रेलर का लॉन्चिंग इवेंट चेन्नई में आयोजित किया गया था, जहां फिल्म की पूरी टीम शामिल हुई. इस दौरान एक पल वह भी आया जब कंगना को स्टेज पर मीडिया से बात करने आईं.

I call myself Babbar Sherni cause I never cry I never give anyone the privilege of making me cry, don’t remember when I cried last but today I cried and cried and cried and it feels so good #ThalaiviTrailer https://t.co/lfdXR321O0

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 23, 2021