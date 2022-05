KGF Chapter 2 BO Collection: 400 करोड़ से बस थोड़ी दूर है फिल्म, रविवार को किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' ने दुनियाभर में तहलका मचाकर रख दिया है. हर शख्स यश की दमदार एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. वहीं, फिल्म लगातार सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. सुपरस्टार यश की आंधी अपने साथ सभी को उड़ाकर ले गई है. फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाब रहा है और फिल्म ने पैन इंडिया जबरदस्त बिजनेस किया है.

बरकरार है 'केजीएफ चैप्टर 2' का जलवा

इसी सप्ताह अजय देवगन की 'रनवे 34' और टाइगर श्रॉफ की 'हीरोपंती 2' भी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि इस बात से केजीएफ के मेकर्स को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा. यश की आंधी इन फिल्मों के आगे डट कर खड़ी है. फिल्म को रिलीज हुए तीन हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन फैंस के बीच रॉकी भाई का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा.

फैंस के बीच नहीं कम हो रहा क्रेज

फिल्म अब भी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि इसकी रफ्तार इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली. गौरतलब है कि फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं.

#KGF2 remains the first choice of moviegoers, despite two new titles taking away a chunk of screens, shows and footfalls... Should cross #Dangal during #Eid holidays... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr. Total: ₹ 369.58 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/UkOLMVexSU

taran adarsh (@taran_adarsh) May 2, 2022