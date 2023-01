KRK के निशाने पर आई 'पठान', सीन्स को बताया हॉलीवुड फिल्मों की नकल

नई दिल्ली: अक्सर अपने विवादित पोस्ट के जरिए हिंदी सिनेमा के सितारो पर तंज कसने वाले कमाल राशिद खान आए दिन चर्चा में रहते हैं. हाल में ही अब केआरके ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'पठान' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आंनद पर निशाना साधा है. केआरके ने सिद्धार्थ पर हॉलीवुड फिल्मों के सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया है.

केआरके ने किया ट्वीट

कमाल राशिद खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में केआरके ने लिखा है कि- 'मैंने वॉर फिल्म को दोबरा देखा, जिसके बाद मैं 100 परसेंट गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद अच्छी फिल्म कभी नहीं बना सकते. उनको फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है. वह सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों के बड़े-बड़े सीन्स कॉपी करना जानते हैं.

पठान को लेकर भी कहा बहुत कुछ

केआरके ने कहा कि दूसरी बार वॉर 2 को नहीं झेल सकता है. यहां तक ट्विटर सपोर्ट भी नहीं.' केआरके ने इस ट्वीट फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म 'पठान' को निशाना बनाया है और वॉर 2 बता रहे हैं.

After watching #war again, I can say with 100% guarantee that director #SidhartAnand can’t make a good film. He doesn’t know anything about script at all. He only knows to copy big scenes of foreign films. Nobody can jhelo war 2nd time, not even @TwitterSupport!

— KRK (@kamaalrkhan) January 10, 2023

इससे पहले' पठान' के टीजर को लेकर भी केआरके ट्वीट कर जमकर फिल्म की बुराई की थी.

लोगों ने दिए रिएक्शन

पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पर केआरके के इस ट्वीट के बाद लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है. एक ट्विटर यूजर ने केआरके को रिप्लाई देते हुए लिखा है कि- वॉर एक अच्छी फिल्म थी और अब पठान भी एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी. दूसरे यूजर ने लिखा है कि- अपने मुंह पर पट्टी बांध ले पठान का ट्रेलर आ रहा अच्छा तो बोल नहीं सकता. इस तरह से तमाम लोग केआरके को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

