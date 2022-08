एक्टर नकुल मेहता ने भारत-पाक मैच पर ऐसे लिया मजा, पाकिस्तानियों को दे दी ये हिदायत

नई दिल्ली: रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुए भारत-पाक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धराशायी कर दिया. ऐसे में नकुल मेहता (Nakuul Mehta Tweet) ने सीमा पार के अपने पड़ोसियों को एक नसीहत दे डाली. 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' और 'इश्कजादे' फेम नकुल मेहता के इस मजाक पर लोग ठहाके लगाकर लोट-पोट हो रहे हैं.

Dear neighbours, Please DONT break those TV sets! Rather enjoy my TV show cause cricket mein kya hi rakha hai #IndVsPak #AsiaCup2022

नकुल मेहता ने पाकिस्तान की हार पर पड़ोसियों को सांत्वना दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है 'डियर पड़ोसियों प्लीज अपने घर के टीवी सेट्स मत तोड़िएगा. इसकी जगह आप मेरा टीवी शो देखिए क्योंकि क्रिकेट में क्या रखा है.' इसके साथ ही उन्होंने एक फनी सी इमोजी शेयर कर दी.

It’s okay, we are the side with the better humour & music supremacy anyway.

Congratulations!

— Shanzay (@arustedheart) August 28, 2022