Nikamma BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'निकम्मा', इतना रहा रविवार का कलेक्शन

नई दिल्ली: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और एक्टर अभिमन्यु दासानी की फिल्म 'निकम्मा' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फिल्म बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल करती दिखाई नहीं दे रही. 'निकम्मा' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है. बेशक फिल्म की कहानी एक्शन और रोमांस से भरपूर है, लेकिन दर्शकों को फिल्म की स्टोरीलाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. इसी के साथ श‍िल्पा शेट्टी का कमबैक भी बेजान साब‍ित हुआ है.

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई 'निकम्मा'

फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर मजह 51 लाख रुपये का कारोबार किया था. वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने सिर्फ 47 लाख रुपये की कमाई की. अब फिल्म के रविवार का कलेक्शन सामने आ चुका है.

#Nikamma meets with a tragic fate... After a low starting point [Day 1], the dismal response on Day 2 and 3 seals its fate... Fri 51 lacs, Sat 48 lacs, Sun 52 lacs. Total: ₹ 1.51 cr. #India biz. pic.twitter.com/CWsz2MhXnv

taran adarsh (@taran_adarsh) June 20, 2022