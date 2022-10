'फोन भूत' ने चाचा चौधरी कॉमिक सीरीज के साथ मिलाया हाथ, जारी हुआ पोस्टर

नई दिल्ली: Phone Bhoot: बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म फोन भूत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फोन भूत फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे मे स्टार्स जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे है. फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म निर्माण कंपनी पॉपुलर कॉमिक बुक निर्माता कंपनी डायमंड टून्स के साथ सहयोग किया है.

'फोन भूत' पर बनेगी कॉमिक सीरीज

Chacha Chaudhary is on his way to join the PhoneBhoot team on an exciting mission Who's in for the adventure?

Phone Bhoot releases on 4th November. pic.twitter.com/He1U9G44Xb

— Excel Entertainment (@excelmovies) October 27, 2022