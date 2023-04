'पोन्नियिन सेल्वन 2' को फैंस ने बताया 'बाहुबली'से बेहतर, बोलें-फिल्म इंडियन सिनेमा का है गौरव

नई दिल्ली Ponniyin Selvan-2 Twitter Review: पोन्नियन सेल्वन साल 2022 की सुपरहिट फिल्म थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे. पोन्नियन सेल्वन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज हो चुका है. मणिरत्नम की 'पोन्नियन सेल्वन 2' 28 अप्रैल को रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर फैंस ने ट्विटर रिव्यू दिया है. ट्विटर पर फैंस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यहां तक फिल्म को बाहुबली 2 से भी बेहतर बताया है.

पोन्नियन सेल्वन 2 की हुई तारीफ

Watched #PS2

This is the real pride of Indian Cinema! Sorry tollywood fans #PonniyinSelvan2 is far better than overrated than #Bahubali2 Box office in DANGER pic.twitter.com/tPqGpTfzXY

— (@KuskithalaV6) April 28, 2023