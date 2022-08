Raksha Bandhan BO Collection Day 3: 'रक्षा बंधन' की तीसरे दिन भी नहीं बढ़ी कमाई, किया इतना कलेक्शन

नई दिल्ली: Raksha Bandhan Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड का क्रेज अब लोगों पर से खत्म हो चुका है. पिछले कुछ समय से एक के बाद एक अक्षय की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं. अब इस लिस्ट में उनकी गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) का नाम भी जुड़ता दिख रहा है. इस साल रिलीज हुई अक्षय की दोनों फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' और 'बच्चन पांडे' ने सभी को निराश किया.

'रक्षा बंधन' हुई फ्लॉप

ऐसे में फैंस की नजरें उनकी 'रक्षा बंधन' पर टिकी हुई थीं. हालांकि अक्षय की इस फिल्म ने भी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. अभिनेता की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रक्षा बंधन' बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि फिल्म से जैसी उम्मीदें की जा रही थी, यह बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखा पाई है.

तीसरे दिन कमाए इतने करोड़

अब फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. जिसके बाद कहा जा सकता है कि इसका बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है.

#RakshaBandhan shows no upturn on Day 3... Remains in the same range as Day 2, despite the weekend factor... 3-day total is definitely distressing... Needs to gather speed on the two big days [Sun-Mon]... Thu 8.20 cr, Fri 6.40 cr, Sat 6.51 cr. Total: ₹ 21.11 cr. #India biz. pic.twitter.com/SOFHGSRKqS

taran adarsh (@taran_adarsh) August 14, 2022