VIDEO: रश्मिका मंदाना ने कुछ इस तरह की बॉलीवुड और साउथ की तुलना, बुरी तरह भड़क पड़े लोग

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) को आज नेशनल क्रश कहा जाने लगा है. उन्होंने अपनी एक्टिंग से तो दुनियाभर के लोगों को अपना दीवाना बनाया ही है, साथ ही वह अपनी क्यूटनेस के कारण भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. इसके बावजूद पिछले कुछ समय से कई बार ऐसा हो चुका है कि एक्ट्रेस को लोगों के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. अब फिर से रश्मिका ने कुछ ऐसा कह दिया है कि लोग उन पर बुरी तरह से भड़क पडे़ हैं.

रश्मिका इन दिनों अपने करियर में खूब सफलता हासिल कर रही हैं. साउथ सिनेमा से लेकर उन्हें बॉलीवुड तक कई बेहतरीन फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं. फिलहाल वह अपनी अगली हिन्दी फिल्म 'मिशन मजनू' के प्रमोशन में काफी व्यस्त चल रही हैं. अपनी इस फिल्म के ऑडियो इवेंट लॉन्च पर पहुंचीं एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कह दिया जो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है. यहां रश्मिका की इस फिल्म का पहला रोमांटिक सॉन्ग लॉन्च किया जा रहा था. इस दौरान एक्ट्रेस से बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की तुलना करते हुए एक सवाल किया गया था, जिसका रश्मिका ने बेबाकी से जवाब दिया.

इस दौरान रश्मिका ने कहा कि उन्हें पर्सनली बॉलीवुड के गाने साउथ के गानों से ज्यादा रोमांटिक लगते हैं, जो उन्हें काफी अट्रैक्ट भी करते हैं.

#RashmikaMandanna has attained a special talent to piss off her previous fan base once she shifts to a different city. Bangalore/Hyderabad/Mumbai.

Brands South as Masala & Item Songs!

But She got her Initial Hits with Romantic Dramas, Blockbuster Music both in Kannada &Telugu. pic.twitter.com/p855JUBd6T

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) December 28, 2022