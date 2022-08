Liger : फैन की ऐसी हरकत देख विजय देवरकोंडा को लगा झटका, बीच में रोका फिल्म का प्रमोशन

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) 'लाइगर' (Liger) फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं. वहीं इसी फिल्म से अनन्या पांडे साउथ फिल्मों में अपना डेब्यू कर रही हैं. स्टार्स की यह फिल्म पैन इंडिया के तहत बन रही है. दोनों स्टार्स जोरशोर से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. वहीं मेकर्स भी फिल्म को हिट कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं.

प्रमोशन के दौरान बेकाबू हुए फैंस

अनन्या और विजय की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. विजय के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड भी हैं. लाइगर के प्रमोशन के लिए विजय और अनन्या मुंबई के एक मॉल में पहुंचे थे.

This is next level craze https://t.co/6xXMVc6GJI

— ~Aditi (@tazbu_forever) July 31, 2022