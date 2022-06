Shah Rukh Khan Women's Cricket Team: शाहरुख ने KKR के बाद अब खरीदी महिला क्रिकेट टीम, ट्वीट कर कही ये बात

Shah Rukh Khan Women's Cricket Team: नई दिल्ली: फिल्म 'चक दे इंडिया' में महिला हॉकी टीम के कोच बनने के बाद अब शाहरुख खान रियल लाइफ में वूमेंस क्रिकेट टीम के मालिक बन गए हैं. इस बात में कोई दोराय नहीं है कि फिल्मों के अलावा अभिनेता को खलों में काफी दिलचस्पी हैं. शाहरुख की इस महिला टीम का नाम उनकी सबसे पहली टीम केकेआर से ही मिलता जुलता रखा गया है.

वूमेंस क्रिकेट टीम के मालिक बन गए शाहरुख

अपनी नई टीम का नाम शाहरुख ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) रखा गया है. इसकी जानकारी खुद टीम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा की गई है.

Say hello to the first ever Knight Riders Women's Team TKR is all set to battle it out in the inaugural edition of the Women's CPL, starting on 30th August! #TKRFamily, are you ready! pic.twitter.com/tlvEI7luGo

— Trinbago Knight Riders (@TKRiders) June 16, 2022