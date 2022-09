Jawan: रिलीज से पहले शाहरुख खान की 'जवान' ने की बंपर कमाई, करोड़ों में बिके ओटीटी राइट्स

नई दिल्ली: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान पिछले लंबे वक्त से किसी न किसी कारण खबरों का हिस्सा बने हुए हैं. इस समय उनके पास कई फिल्में कतार में हैं, जिसमें से एक उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' भी है. शाहरुख के चाहने वाले उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को लेकर हर दिन कोई न कोई अपडेट सामने आ जाता है.

'जवान' ने रिलीज से पहले ही की मोटी कमाई

अब एक बार फिर से फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसे सुन लोगों के होश उड़ गए हैं. जहां पिछले दिनों खबर आई थी कि फिल्म से साउथ के मशहूर विलेन विजय सेतुपति जुड़ गए हैं, वहीं अब 'जवान' के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है. दरअसल, सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स भारी भरकम रकम में बेचे गए हैं.

खबर सुन उड़ जाएंगे आपके होश

रिपोर्ट्स के अनुसार जहां फिल्म के ओटीटी राइट्स 'नेटफ्लिक्स' के पास हैं, वहीं इसके सैटेलाइट राइट्स 'जीटीवी' ने खरीदे हैं.

#LetsCinema EXCLUSIVE: Shah Rukh Khan’s big budget action entertainer #Jawan directed by Atlee, all India Satellite rights bagged by Zee TV and Digital rights bagged by Netflix for a total amount of ₹250 crores. pic.twitter.com/5Qmz9v9YBf

LetsCinema (@letscinema) September 24, 2022