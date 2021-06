कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की 14 जून को पहली पुण्यतिथि (Sushant Singh Rajput first Death Anniversary) है. सुशांत को इस दुनिया से गए हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन उनकी मौत से जुड़े कई सवाल आज भी कायम है.

सिद्धार्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पहली बरसी से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है. एनसीबी (NCB) ने सुशांत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच तेज कर दी है. अब खबर आई है कि सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

सिद्धार्थ को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था

#Maharashtra | Siddharth Pithani, late actor Sushant Singh Rajput's friend, has been sent to 14-day judicial custody, in connection with drugs case: Narcotics Control Bureau (NCB), Mumbai

— ANI (@ANI) June 4, 2021