जल्द बायोपिक में नजर आएंगी सुष्मिता सेन, आखिर कैसा होगा एक्ट्रेस का किरदार?

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व ब्यूटी क्वीन सुष्मिता सेन को एक दमदार स्क्रिप्ट के लिए मुख्य भूमिका में लिया गया है. फिल्म की तैयारी चल रही है और इस साल के आखिर तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी. बायोपिक में सुष्मिता कई रंगों में दिखाई देंगी, जो पहले कभी नहीं देखे गए. सुष्मिता बायोपिक के लिए मुख्य भूमिका निभाएंगी, जिसके अधिकार मिनी फिल्म्स की मानसी बागला और जाने-माने फोटोग्राफर सुबी सैमुअल के बंगले नंबर 84 द्वारा हासिल किए गए हैं.

सुष्मिता सेन बायोपिक में नजर आने वाली हैं

SUSHMITA SEN TO STAR IN A BIOPIC... #SushmitaSen will essay the principal role in a biopic... #DeepakMukut and #MansiBagla collaborate once again for this film... This project also marks #MansiBagla's first collaboration with #SubiSamuel's production house #BungalowNo84. pic.twitter.com/LCtH1Vax1U

taran adarsh (@taran_adarsh) August 30, 2022