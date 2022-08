फिर संकट में घिरा मुनव्वर फारूकी का शो, बीजेपी नेता ने उठाई बायकॉट की मांग

नई दिल्ली: 'लॉकअप' फेम मुनव्वर फारूकी (Munawwar Farooqui) के शो पर एक बार फिर शटर गिर सकता है. तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने मुनव्वर और उनके शो को बायकॉट करने को कहा है, साथ ही उन्होंने वहां की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है. सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता का ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मामला बढ़ता है तो उनका ये शो भी रद्द किया जा सकता है.

बायकॉट की हुई मांग

हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो आयोजित होने वाला है. लेकिन शो शुरू होने से पहले ही भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने इसका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है.

As if the comedy circus of TRS govt run by a bunch of clowns in Telangana isn't enough, now they're bringing Munawar Faruqui, who demeans Goddess Seetamma and Lord Rama in the name of comedy, to Hyderabad. What's the message being given to Hindus by allowing this program?

— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) August 19, 2022