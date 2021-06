आखिर ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हो रहा है #ShameonYouSamantha? जानिए क्या है माजरा

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) इन दिनों काफी चर्चा बनी हुई है. कुछ समय पहले ही इसका दमदार ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसके बाद से ही इस सीरीज के फैंस में काफी उत्सुकता बढ़ने लगी है. वहीं दूसरी ओर सीरीज पर विवाद भी खड़ा हो गया है.

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #ShameonYouSamantha

कुछ समय पहले ही अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' का ट्रेलर रिलीज किया है.

इसके बाद से ही फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित हो गए हैं. वहीं, कुछ जगहों पर इस सीरीज पर आपत्ति जताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है. अब सोशल मीडिया पर #ShameonYouSamantha ट्रेंड हो रहा है.

4 जून को रिलीज होने जा रही है सीरीज

दरअसल, तमिल दर्शक लगातार सीरीज के निर्माताओं पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि सीरीज के दूसरे सीजन में तमिलों को अत्यधिक आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया जा रहा है. तमिल दर्शक इस सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं. यह सीरीज 4 जून को रिलीज होने जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही ट्विटर पर #ShameonYouSamantha ट्रेंड कर रहा है.

वेब सीरीज पर की प्रतिबंध लगाने की मांग

#ShameonYouSamantha@Samanthaprabhu2 is ashamed of this act pic.twitter.com/mjLpOubRna

— அதியன் கார்த்தி (@athiyankarthi) June 2, 2021