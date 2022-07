करण कुंद्रा को क्यों मिस कर रहे हैं फैंस? जानिए इमोशनल होने की वजह

नई दिल्ली: पिछले दो दिनों से ट्विटर पर करण कुंद्रा (Karan Kundrra) की ही चर्चा हो रही है. कभी अपने गाने 'बारिश आ जाए' (Baarish Aa Jaye) की वजह से तो कभी अपने शो 'डांस दीवाने जूनियर्स' की वजह से वो हर जगह छाए हुए हैं. 'बिग बॉस 15' से अपने करियर को नया मुकाम देने वाले करण कुंद्रा भारतीयों के दिलों के किंग बन चुके हैं. इस बात को दर्शाता है हाल ही में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #WE WILL MISS YOU HOST KARAN

काफी समय से करण कुंद्रा 'डांस दीवाने जूनियर्स' को होस्ट कर रहे हैं. दर्शकों को उनका प्यार भरा अंदाज काफी भा रहा है. चाहे नोरा फतेही के साथ उनका चुलबुला अंदाज हो या नीतू कपूर के साथ उनकी बॉन्डिंग हर जगह उनके ही चर्चे हैं. कल करण ने 'डांस दीवाने जूनियर्स' का आखिरी एपिसोड शूट किया.

Karan to his fans: So sweet yar so sweet..

But Mr. Karan Mehenga kundrra sweet hum nahi ap ho.. kitni sweetly bola how sweet yar how sweet.. dil le lo..

WE WILL MISS U HOST KARAN #KaranKundrra#KKundrraSquad pic.twitter.com/ke6dBU1dj9

