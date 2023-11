यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने Deepika Padukone के पास्ट रिलेशनशिप पर किया कॉमेडी शो, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली:Deepika Padukone: कॉफी विद करण 8 के पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण अपने हसबैंड और एक्टर रणवीर सिंह नजर आई थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने पास्ट रिलेशनशिप और एक्स बॉयफ्रेंड्स पर को लेकर काफी कुछ कहा था. एक्ट्रेस ने कुछ ऐसे खुलासे किए थे जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर वह काफी ट्रोल भी हुईं थी. अब वाराणसी की एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने दीपिका के पास्ट रिलेशनशिप पर एक कॉमेडी शो भी कर डाला.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में घूंघट में एक लड़की दीपिका के भेष में नजर आ रही है. उसके पीछे दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी का गाने की वीडियो दिख रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण डांस कर रही हैं. इसके बाद एक-एक करके यह वीडियो बदलती है और दीपिका की उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ फोटोज दिखने लगती हैं. वहीं स्टेज पर भी एक-एक करके लड़के उनके रोल में सामने आते हैं.

एक्ट्रेस के सपोर्ट में आए फैंस

