Uorfi Javed Face: उर्फी जावेद का हुआ हाल बे हाल, सूजी आंखें देख लोगों ने इस एक्ट्रेस से कर दी तुलना

नई दिल्ली: Uorfi Javed Face: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी अतरंगी स्टाइल के चलते हमेशा लाइम लाइट में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं, लेकिन इस बार उनका खबरों में आने का करण कोई आउटफिट नहीं, बल्कि उनकी हेल्थ है. हाल में ही उर्फी ने अपनी एक लेटेस्ट फोटो शेयर की है जिसमें वह फुल कपड़े और नो मेकअप लुक में नजर आ रही हैं.

उर्फी ने शेयर की फोटो

उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है. फोटो में उर्फी हुई पहने हैं. उनका चेहरा सूजा हुआ है. तस्वीर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- 'क्या से क्या हो गया! जब आपको एलर्जी हो जाए, अभी मैं किसके जैसी दिख रही हूं...?' फोटो पर यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. ट्विटर पर कमेंट्स की बढ़ आ गई है. कुछ लोग एक्ट्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं तो वहीं कुछ उन्हें ब्यूटी प्रोडेक्ट्स से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं.

राखी सावंत से हो रही तुलना

उर्फी की फोटो पर फैंस जनकर अपनी राय साझा कर रहे हैं. ट्विटर पर यूजर उर्फी जावेद को ट्रोल भी किया जा रहा हैं. एक यूजर ने तो एक्ट्रेस की तुलना राखी सावंत तक से कर दी है.

Kya se kya ho Gaya ! When allergies hit

Who do I resemble right now ? pic.twitter.com/7jEJkcPi9p

— Uorfi (@uorfi_) January 23, 2023