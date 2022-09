India VS Pak: ऋषभ पंत के आउट होते ही उर्वशी रौतेला ट्रोल, 'छोटू भैया' और 'दीदी' के मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप सुपर मैच 4 में भारत की हार ने काफी फैंस को निराश कर दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रनों का लक्ष्य दिया. जिसे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आसानी से चेज कर दिया. वहीं कैमरामैन ने इस बार भी दर्शकों की एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा. फिर से एक बार स्क्रीन पर उर्वशी रौतेला इंडियन टीम को चीयर करतीं नजर आईं.

ऋषभ पंत आउट

उर्वशी इस मैच के लिए भी किसी परी से कम नहीं लग रही थीं. वो एक रॉयल ब्लू ड्रेस में इंडियन टीम के ब्लू कलर को कॉपी करती नजर आईं. स्टेडियम में सबकी नजरें उन पर ही थीं. वहीं ग्राउंड पर इंडियन क्रिकेटर्स पर भी फैंस नजरें जमाए हुए थे. रोहित शर्मा ने धुंआधार बल्लेबाजी से तबाही मचाई फिर एक के बाद एक विकेट गिरने लगे. बारी आई ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की. वो ज्यादा देर तक मैदान में टिक न पाए और महज 14 रनों पर आउट हो गए.

उर्वशी हुईं ट्रोल

ऋषभ पंत मैदान से वापिस लौट तो गए लेकिन उर्वशी और उन्हें लेकर मीम्स की मानो बाढ़ सी आ गई. लोग उर्वशी के पुराने बयान कि वो क्रिकेट नहीं देखती हैं को लेकर फिर से ट्रोल की जाने लगीं एक यूजर ने तो ये कह दिया कि उर्वशी क्रिकेट नहीं फुटबॉल का मैच देखने आई हैं. वहीं रामायण स्टाइल में ऋषभ पंत के मूड को डिस्क्राइब किया गया जिसमें वो कहते हैं कि 'निर्लज्ज तू फिर आ गया'.

दोनों के बीच की कोल्ड वॉर

Urvashi DIDI match dekhne gayi ho yaa fancy dress competition me participate karne?? #UrvashiRautela #INDvPAK pic.twitter.com/IAekMjRK2h — Saranga Mankar (@SarangaViratian) September 4, 2022

दरअसल ऋषभ पंत और उर्वशी के बीच कोल्ड वॉर तब शुरू हुई जब उर्वशी ने अपने एक इंटरव्यू में ऋषभ को 'मिस्टर आरपी' बताया था और कहा था कि वो उनकी होटल की लॉबी में वेट कर रहे थे और बार-बार कॉल कर रहे थे. इस पर ऋषभ ने उन्हें झूठा कहा था. वहीं उर्वशी ने इसका जवाब देते हुए ऋषभ को 'छोटू भैया' कह दिया. तबसे उनसे जुड़े मीम्स चारों और तेजी से वायरल हो रहे हैं.

