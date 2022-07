R Madhavan के बेटे ने स्वीमिंग में बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड, फिर किया गर्व से पिता का सीना चौड़ा

नई दिल्ली: मनोरंजन जगत में ज्यादातर सितारों के बच्चे एक्टिंग फील्ड में ही अपनी किस्मत आजमाते हैं. वह बचपन से ही सोच लेते हैं कि उन्हें एक्टर या एक्ट्रेस ही बनना हैं. वहीं कई स्टार किड इंड्रस्टी से जुड़े दूसरे कामों में मशरूफ हो जाते हैं, पर एक्टर आर माधवन (R Madhavan) के बेटे के केस में थोड़ा अलग एंगल है. जी हां उनके बेटे वेदांत ने इंडस्ट्री से थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वाली दूरी बनाई हुई है. वह स्वीमिंग में अपना करियर बना रहे हैं और देश के साथ-साथ अपने पिता का नाम खूब रोशन कर रहे हैं. अभिनेता के बेटे ने स्वीमिंग में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

वेदांत ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

माधवन आज खुशी से फूले नहीं समां रहे है. जिस उम्र में बाकी स्टार के बच्चे दुनिया घूमकर अपने शौक पूरे कर रहे हैं, वहीं एक्टर का बेटा रोज नए रिकॉर्ड बनाकर देश का मान बढ़ा रहा है. हाल में ही आर माधवन ने अपने बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Never say never . National Junior Record for 1500m freestyle broken. @VedaantMadhavan pic.twitter.com/Vx6R2PDfwc

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 17, 2022