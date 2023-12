अब विक्रांत मैसी की ये फिल्म देखने के लिए नहीं देना होगा यहां टैक्स, बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

नई दिल्ली: विक्रांत मैसी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म '12th फेल' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. फिल्म की कहानी से लेकर विक्रांत की एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है. इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की है. '12th फेल' को इसी साल के अक्टूबर में रिलीज किया गया था, लेकिन तभी से यह लगातार चर्चा में हैं. अब फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर आई है.

किया गया आधिकारिक ऐलान

हाल ही में खबर आई है कि इस फिल्म को अब ओडिशा में रिलीज किया जा रहा है. इसी के साथ ओडिशा सरकार ने एक खुशखबरी भी दे दी है.

Government of #Odisha notifies reimbursement of SGST to the theatres / multiplexes of the State for screening of #Hindi movie #12thFail directed by @VVCFilms.#Odishaleads#5t pic.twitter.com/A48h09svT7

— Finance Department (@FdOdisha) December 22, 2023