क्या अंधा, गूंगा, बहरा हो गया है बॉलीवुड!, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्ममेकर्स को लगाई लताड़

नई दिल्ली: 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हमेशा ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं. वो किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखने से झिझकते नहीं हैं. विवेक अग्निहोत्री ने इस बार सिनेमा के बदलते ट्रेंड पर अपनी राय रखी है. ऐसे में डायरेक्टर ने बॉलीवुड को जमकर फटकार लगाई है.

दरअसल इस साल काफी बिग बजट फिल्में रिलीज हुईं लेकिन छोटे बजट की फिल्मों को दर्शकों को काफी पसंद किया. यहां तक बॉक्स ऑफिस पर भी वो छाई रहीं. इनमें साउथ की फिल्मों का बोलबाला रहा. ऐसे में विवेक अग्निहोत्री ने लोगों को सिंपल मैथ्स समझाने की कोशिश की.

विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में छोटे बजट की फिल्मों का जिक्र करते हुए बॉलीवुड को जमकर लताड़ लगाई. लिखते हैं कि ऐसी फिल्में जिनमें बड़े स्टार नहीं होते, ना उनकी मार्केटिंग की जाती है और ना ही डिस्ट्रीब्यूसन सपोर्ट मिला जैसे 'द कश्मीर फाइल्स', 'कार्तिकेय 2', 'कांतारा' और 'रॉकेट्री'. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का बिजनेस किया.

4 small films with no stars, no marketing or distribution support - #TheKashmirFiles, #Kartikeya2, #Kantara & #Rocketry earned approx 800 Cr at BO. Total cost of production of 4 films under 75 cr.

Is Bollywood blind, deaf & dumb that they don’t understand simple maths and learn?

