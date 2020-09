'कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है', महाराष्ट्र के "तालिबानी" गृहमंत्री

मुंबई: एक्ट्रेस कंगना रानौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तू तू मैं मैं का सिलसिला थम नहीं रहा है. कंगना रानौत ने जब से मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े किए और मुंबई की तुलना पीओके से की तब से शिवसेना नेता संजय राउत कंगना से उखड़े हुए हैं. अब कंगना ने ट्वीट कर इस टकरार को और बढ़ा दिया है. कंगना ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी करारा जवाब दिया है.

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी मुंबई के बारे में कंगना के बयान को गलत बताया है. उन्होंने कहा है जिसकी मुंबई के बारे में ऐसी सोच है उसे मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है.

अनिल देशमुख ने एक ट्वीट में लिखा है, "मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड की पुलिस से होती है. कुछ लोग मुंबई पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एक IPS अधिकारी इसके खिलाफ अदालत में गए हैं. उन्हें मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है."

कंगना रनौत ने अनिल देशमुख को करारा जवाब देते हुए उनके इस रवैये को तालिबानी करार दिया है. कंगना ने ट्वीट करके लिखा है कि "वह मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अपने खुद के कॉल ले रहे हैं. एक ही दिन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर तालिबान तक."

He is taking his own calls on my democratic rights, from POK to Taliban in one day https://t.co/oUZ5M7VKAf

इसके बाद एक ट्वीट में कंगना ने लिखा कि "सभी चापलूस जो महाराष्ट्र के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, पता होना चाहिए कि मैं मराठा गौरव शिव जी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई को बड़े पर्दे पर लाने के लिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली अभिनेत्री/निर्देशक हूं और मुझे उन्हीं लोगों के भरोसे के दौरान बहुत बड़ा सामना करना पड़ा."

All chaploos who are showing their love for Maharashtra must know I am the first Actor/ Director in the history of Hindi Cinema to bring Maratha Pride Shiva Ji Maharaj and Rani LaxmiBai to the big screen and I faced huge opposition during the relase from the same people https://t.co/HMzDMcpdwQ

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 4, 2020