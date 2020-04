कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 2000 के करीब

नई दिल्ली: भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कई कड़े कदम उठा रही है. लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है.

Increase of 131 #COVID19 cases in the last 12 hours. Total number of #COVID19 positive cases rise to 1965 in India (including 1764 active cases, 151 cured/discharged/migrated people and 50 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/8WI0bQSz4T — ANI (@ANI) April 2, 2020

भारत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट के अनुसार महज 12 घंटे में पूरे देश से 131 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. और अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1965 हो चुकी है. कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों में से 151 लोग कोरोना की चपेट से बाहर आ चुके हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं. भारत में अब तक कोरोना ने 50 लोगों की जान ले ली है.

All 7 new #COVID19 positive cases from Ramganj are close contacts of a person who had tested positive earlier, this person has infected 17 of his close contacts. The person to test coronavirus positive in Jhunjhunu is from #TablighiJamaat: Rajasthan Health Department https://t.co/oL1ZISTeOR — ANI (@ANI) April 2, 2020

वहीं गुरुवार को मणिपुर से दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है. राजस्थान से एक दिन में 9 नए मामले आए हैं तो महाराष्ट्र से 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं.

3 more #COVID19 cases reported in Maharashtra (2 from Pune & 1 from Buldhana) taking the total number of positive cases in the state to 338: Maharashtra Health Department — ANI (@ANI) April 2, 2020

इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित कुल लोगों की संख्या 338 पहुंच चुकी है. पूरे देश में महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं.