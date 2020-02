CAA के विरोध में रात भर जलती रही दिल्ली ने 3 और जानें ले ली हैं

नई दिल्लीः नागरिकता कानून के विरोध को लेकर ऐसी आग भड़की है कि अब पूरी दिल्ली जली नजर आ रहे हैं. आलम यह है कि कुछ देर में जब लोग सोकर उठेंगे तो उन्हें सुलगती हुई दिल्ली की तस्वीरें दिखेंगी, ढेर सारा धुआं उठता मिलेगा और कान उन चीत्कार के शोर से बजेंगे जो चार लोगों की मौत हो जाने पर उनके परिवार वाले कर रहे हैं.

इतना सब कुछ सिर्फ एक कानून के विरोध में, वह भी उस विरोध में जिसे लगातार शांतिपूर्ण करार दिया जा रहा है. यह सब तब हो रहा है, जब देश राष्ट्रीय अतिथि की खातिरदारी में लगा है.

गोकुलपुरी टायर मार्केट में लगा दी आग

पूर्वोत्तर दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर भड़की हिंसा के दौरान सोमवार रात गोकलपुरी इलाके में भीड़ ने टायर बाजार में आग लगा दी. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रात साढ़े 8 बजे भयावह आग लगने के बारे में सूचना मिली थी. इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां भेजी गई थीं.

Delhi: Fire at tyre market near Gokulpuri metro station area has been doused. No casualties reported. 10 fire tenders were present at the spot. The market was allegedly set ablaze during the violence that broke out in North-East Delhi. pic.twitter.com/uLn3Y10oC1

— ANI (@ANI) February 24, 2020