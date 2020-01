गिरफ्तार होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा 'देश विरोधी' शरजील

नई दिल्ली: शाहीन बाग में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव ने बताया कि शरजील इमाम का दो वीडियो पुलिस ने दिया है. इसमें से एक वीडियो अलीगढ़ का है और दूसरा वीडियो दिल्ली का है. 25 जनवरी को शरजील इमाम के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है.

उन्होंने साथ ही कहा कि 26 जनवरी को हम पटना गए थे, वहां पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर रेड किया. शरजील इमाम का भाई कल रात में मिला था, उससे पूछताछ के बाद वाइटल क्लू मिले थे. उसे गांव से डिटेन किया गया. उसे सरेंडर नहीं अरेस्ट किया गया है.

बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहा शरजील

शरजील इमाम ने अपने ट्विटर के जरिए दावा कर रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया है. ट्वीट में शरजील ने लिखा है कि मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मेरी सुरक्षा अब दिल्ली पुलिस के हाथों में है. शरजील इमाम को गिरफ्तार करने के बाद जहानाबाद-- एसीजेएम-1 आरके रजक की अदालत में पेश किया गया है. शरजील की मेडिकल जांच वहां के सिविल सर्जन ने कोर्ट में ही की.

I have surrendered to the Delhi Police on 28 1 2020 at 3 PM. I am ready and willing to to operate with the investigation. I have full faith in due process of law. My safety and security are now in the hand of Delhi Police.

Let peace prevail. pic.twitter.com/fTKeWY5hb8

— Sharjeel Imam (@_imaams) January 28, 2020