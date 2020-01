गुजरातः नमाज के दौरान दो समुदायों में झड़प, एक की मौत, वजह का पता नहीं

आनंदः गुजरात के आनंद जिले से दो समुदायों के बीच झड़प की सूचना मिली है. अफरा-तफरी के माहौल के बीच एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है. गुस्साए लोगों ने मौके पर आगजनी कर दी और जमकर मारपीट की. अकबरपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई इस झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण है. पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को गोली लगी, उसकी पहचान हो गई है. मृत शख्स का नाम विनोद चावड़ा है. दोनों पक्ष तब आमने-सामने आ गए जब जुमे की नमाज के दौरान दो गुट एक-दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे. पास के ही एक स्थानीय मस्जिद में लोग नमाज भी पढ़ रहे थे. पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है.

Gujarat: A clash broke out between two groups in Khambhat, Anand district. Reema Munshi, Deputy SP says, "The two groups pelted stones at each other, police used rubber bullets & lathicharge to disperse them. The situation has been brought under control". (24.01.20) pic.twitter.com/HAzsCtWu69

