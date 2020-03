सार्क देशों में बजा भारत का डंका, इमरजेंसी फंड में भारत देगा एक करोड़ डॉलर

दिल्ली: कोरोना वायरस पर हो रही चर्चा सभी देशों को प्रमुखों ने पीएम मोदी की इस पहल का जोरदार स्वागय किया और उनकी पहल की जमकर तारीफ की. बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश को नागरिकों को चीन से बचाने के लिये प्रधानमंत्री मोदी की भूरि भूरि प्रशंसा की. भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा कि पीएम मोदी को सबको साथ लाने के लिए धन्यवाद देता हूं.

इमरजेंसी फंड में भारत देगा एक करोड़ डॉलर

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों को एकजुट करते हुए कोविड -19 के लिए इमर्जेंसी फंड बनाने का प्रस्ताव दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत इसके लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी एक करोड़ डॉलर की मदद देगा.

कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी सबको साथ लाए- भूटान

भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा कि पीएम मोदी को सबको साथ लाने के लिए धन्यवाद देता हूं. कोरोना वायरस (covid-19) से निपटने के लिए सबका साथ आना जरूरी है. वहीं, नेपाल के पीएम केपी ओली ने भी इस चर्चा के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया.

वायरस को फैलने से रोकना बड़ी चुनौती- श्रीलंका

President of Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa at video conference of all SAARC member countries, over #COVID19: First, I must thank PM Narendra Modi for initiating this to share our experiences, ideas, best practices and to understand the challenges & discuss measures to be taken. pic.twitter.com/pQEppg3e8A

