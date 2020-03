सार्क देशों से बोले पीएम मोदी, 'कोरोना पर हासिल करेंगे जीत'

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर रविवार को सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की. पीएम मोदी ने कहा कि हमें कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि साथ लड़ने की जरूरत है और कोरोना वायरस को परास्त करने की जरूरत है. आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिये मोदी सरकार के द्वारा किये गये उपायों की पूरी दुनिया सराहना कर रही है.

सार्क देशों में 150 से कम केस आए सामने- पीएम मोदी

PM Narendra Modi at video conference of all SAARC member countries,over #COVID19: Our people-to-people ties are ancient and our societies are deeply interconnected. Therefore, we must all prepare together, act together and succeed together. https://t.co/ySaSrpoR9K

— ANI (@ANI) March 15, 2020