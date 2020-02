"जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें CM योगी, एक बटन से बदल जाती हैं सरकारें"

नई दिल्ली: शाहीन बाग की बात हो या फिर CAA के खिलाफ यूपी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों का जिक्र हो, सीएम योगी के बयान उन्हें विवादों में ले जा रहे हैं. ताजा बयान ने सियासी गलियारों में फिर हंगामा खड़ा कर दिया है. विरोधियों ने तो उनकी तुलना जनरल डायर से कर दी है.

नवाब मलिक ने योगी आदित्यनाथ की तुलना जनरल डायर से की है. NCP नेता नवाब मलिक ने कहा है कि जनरल डायर बनने की कोशिश ना करें योगी. यूपी में हुई हिंसा पर सीएम योगी के बयान पर नवाब मलिक ने पलटवार किया है और कहा कि एक बटन से सरकारें बदल जाती हैं.

Maharashtra Min Nawab Malik: The way Adityanath ji (UP CM) said 'marne ko ayenge to zinda kaise jayenge', cannot be tolerated in democracy. SC said that people have right to protest,despite that, police fired on protesters. Yogi ji behaving like General Dyer,it can't be tolerated pic.twitter.com/1y1NItNRjy

— ANI (@ANI) February 20, 2020