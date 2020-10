ट्रेनी अफसरों को पीएम मोदी का मंत्र, दिमाग से 'बाबू' प्रवृत्ति को हमेशा रखें दूर

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोबेशनरी IAS अफसरों को संबोधित किया. उन्होंने अफसरों को जनसेवा, समर्पण और आत्मीयता के साथ काम करने की शिक्षा दी. पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में बाबू प्रवृत्ति जनसेवा में बाधक बनती है. ये मानसिकता दिमाग में कभी न आने दें.

दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी

The public is not just the beneficiary of government policies, programs, but is the real driving force. That is why we need to move from government to governance: PM Modi https://t.co/DCeO3JLqML pic.twitter.com/fXqa0BXfnL

