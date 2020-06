शिवसेना का दोहरापन: खुद से नहीं संभल रहा महाराष्ट्र, सोनू सूद पर लगा रहे झूठे आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मचे हाहाकार से पूरे देश को उसकी चिंता है. भारत में कोरोना संक्रमण का सबसे भयावह रूप महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है. मुंबई में प्रवासी मजदूरों को सहायता देकर उन्हें उनके घर भेजने का प्रबंध करने वाले अभिनेता सोनू सूद की पूरे देश में तारीफ हो रही है. ये तारीफ सुनकर शिवसेना बौखला गयी है. उसने सामना में सोनू सूद को भाजपा का प्यादा करार दिया.

सोनू सूद की सराहना से बौखला गयी शिवसेना

Sonu Sood is a good actor. There is a different director for movies, the work he has done is good but there is a possibility that there is a political director behind it: Sanjay Raut, Shiv Sena#Maharashtra pic.twitter.com/RVDzKOlp3m

— ANI (@ANI) June 7, 2020