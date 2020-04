निहंगों के हमले में घायल ASI का हाथ जोड़ा गया! घंटो चले ऑपरेशन में कामयाबी

नई दिल्ली: पंजाब के पटियाला में कोरोना योद्धा पर हमले की खबर ने देश को शर्मसार कर दिया. शहर के सनौर रोड की मंडी में रविवार की सुबह जो हुआ उसकी कल्पना करने भर से हर किसी की रूह कंपा देने वाला था. कुछ निहंगों ने न सिर्फ ल़ॉकडाउन तोड़ा, बल्कि रोकने पर एक पुलिसवाले की हाथ कृपाण से काट डाली.

PGI चंडीगढ़ के डॉक्टरों की एक टीम ने करीब आठ घंटे की लंबी सर्जरी के बाद पंजाब पुलिस के एएसआई के बाएं हाथ को फिर से जोड़ दिया है. PGI चंडीगढ़ के मुताबिक हाथ जोड़ने की सर्जरी बेहद पेचीदा और चुनौतीपूर्ण थी. सर्जरी के आखिर में रिव्यू किया. रिव्यू में हाथ की सभी कोशिकाएं सफलतापूर्वक काम करते पाया गया.

Salute!Express my gratitude to the team of docs and supporting staff of #PGIMER for the 7 1/2 hrs successful operation of ASI #HarjeetSingh whose wrist was severed by the miscreants at #Patiala

Wishing a speedy recovery to the #ASI #HarjeetSingh @DGPPunjabPolice pic.twitter.com/Y9qiyIGVnL

— V P Singh Badnore (@vpsbadnore) April 12, 2020