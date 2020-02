सबसे बड़ा बदला: PAK के घर में घुसकर वायुसेना ने ऐसे किया था आतंकी अड्डों को तबाह

नई दिल्ली: 14 फरवरी साल 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान की शहादत का बदला आज ही के दिन यानी 26 फरवरी 2019 को भारतीय शूरवीरों ने आक्रामक अंदाज में लिया था. पुलवामा आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना के पाक के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी

तड़के सुबह करीब 3.30 बजे वायुसेना के मिराज विमानों ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जबरदस्त बमबारी की थी. आज ही का वो दिन था, जब हिन्दुस्तानी वायुसेना ने आतंकियों पर 1000 हजार किलो के बम बरसाये थे. ये एयर स्ट्राइक करीब 21 मिनट तक चली थी. भारत के इस वार से पाकिस्तान में पनाह लिये आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हो गये थे. जैश के कंट्रोल रुम को भी तबाह कर दिया गया था. इस आतंकी हमले में 300 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया था.

आतंक का आका बन चुके पाकिस्तान को घर में घुसकर हिंदुस्तान ने बड़ा सबक सिखा दिया था. आतंकिस्तान को तबाह करने वाली इस तारीख वो वो कभी सपने में भी नहीं भुला पाएगी. क्योंकि पाकिस्तान जिन आतंकियों को अपनी गोद में पाल रहा था, इसी तारीख को ठीक एक साल पहले आतंकियों पर देर रात करीब 3.30 बजे एयर स्ट्राइक के रुप में आसमान से मौत बरसी थी. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को सिचुएशन रुम से मॉनिटर कर रहे थे.

पाकिस्तान इसे लेकर तरह-तरह का एजेंडा चलाता रहा है. आज का दिन उसे उसकी औकात दिखाने वाला दिन है, यही वजह है कि वो इसे लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने में अब भी जुटा हुआ है. पाकिस्तान सरकार अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके झूठ फैलाने में जुटा हुआ है.

It is said “You can fool some people all the time; all the people for some time but not all the people, all the time”. Yet Modi govt. makes feeble attempts for the latter, making Indian nation believe in the Balakot strike that in reality failed miserably. #StrikeThatNeverWas

