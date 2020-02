Trump in India: अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और अमेरिका में समानताएं गिनाईं

दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं. उनके साथ उनकी बेटी इवांका और पत्नी मेलानिया ट्रंप भी हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा, जो द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे. वे आज 11:40 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे. भारत रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे दोनों देशों (भारत और अमेरिका) के बीच के संबंध हमारे समान मूल्यों और लोकतंत्र के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता के आधार पर हैं.

प्यार दोनों देशों मजबूत कड़ी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका कानून के शासन द्वारा नियंत्रित होते हैं. न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से निर्देशित होते हैं और स्वतंत्रता के हमारे प्यार से मजबूत होते हैं. दोनों देशों के बीच प्यार एक ऐसी चीज है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते हैं.

भारत में मनाएंगे दोस्ती का जश्न: इवांका

इवांका ट्रंप ने खुशी जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने के दो साल बाद मैं फिर से भारत आ रही हूं. उन्होंने लिखा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच दोस्ती का जश्न, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत आने पर सम्मानित हूं.

ट्रंप के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर

US President Donald Trump: The ties between our two nations (India and US) are grounded in our common values and our shared commitment to democracy. We are governed by the rule of law, guided by a commitment to justice, and strengthened by our love of liberty. #TrumpIndiaVisit pic.twitter.com/Y6uQbDTkdf

— ANI (@ANI) February 23, 2020