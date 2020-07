कोरोना इस बार नहीं करने देगा लालबागचा राजा के भव्य दर्शन

मुंबईः कोरोना संकट से भरे इस काल ने पूजा-पद्धतियों और उत्साह-उल्लास पर पूर्ण ग्रहण लगा दिया है. साल में एक बार होने वाले भक्तिपूर्ण आयोजन भी या तो रद्द हो रहे हैं या फिर बिना किसी वैभव और उत्कर्ष के संपन्न हो रहे हैं. अब कोरोना का असर मुंबई के विश्व प्रसिद्ध गणेश उत्सव पर भी पड़ रहा है.

कोरोना संक्रमण के कारण लिया फैसला

जानकारी के मुताबिक मुंबई के लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडल ने इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर गणेशोत्सव आयोजित नहीं करने का फैसला किया है. इसके स्थान पर एक रक्त और प्लाज्मा दान शिविर स्थापित किया जाएगा. लालबागचा राजा की गणेश पूजा अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है. इसके साथ ही प्रत्येक साल यहां की गणपति प्रतिमा में हर साल विशेष सम-सामयिक थीम भी लोगों को आकर्षित करती है.

Mumbai's Lalbaughcha Raja Ganeshotsav Mandal has decided not to hold Ganeshotsav this time in wake of #COVID19 pandemic. A blood & plasma donation camp will be set up in its place: Lalbaughcha Raja Ganeshotsav Mandal (in the picture - last year's Ganpati idol at Lalbaughcha Raja) pic.twitter.com/1FiHg68QAX

— ANI (@ANI) July 1, 2020