IND vs ENG: 'फिसड्डी' खिलाड़ी के लिए बाहर कर दिया गया 'शतकवीर', मैनेजमेंट को फैंस ने ऐसे किया ट्रोल

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जाने वाले टी20 से दीपक हुड्डा को बाहर कर दिया गया जो जबरदस्त फॉर्म में थे. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था. अब उन्हें दरकिनार करके विराट कोहली को मौका मिला वो भी फ्लॉप साबित हुए.

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की टी-20 टीम में वापसी शुभ नहीं रही है. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए विराट कोहली सिर्फ एक ही रन बना पाए. विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे.

दीपक हुड्डा को बाहर करने पर भड़के फैंस

विराट कोहली फिर फेल हुए तो सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्से भरा रिएक्शन आया. सभी ने दीपक हुड्डा को बाहर करने के फैसले की आलोचना की. विराट कोहली लंबे वक्त से बड़े स्कोर से चूक रहे हैं और खराब फॉर्म में चल रहे हैं. टेस्ट हो, वनडे या फिर टी-20 मैच हर जगह विराट कोहली की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है. ऐसे में फैन्स का सब्र भी टूटने लगा है.

हुड्डा ने पहले टी20 में की थी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

पहले मुकाबले में दीपक हुड्डा ने तीसरे नंबर पर उतर के टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए थे और टीम की जीत में अहम योगदान दिया था. उन्होंने 17 गेंदों में 33 रन की आक्रामक पारी खेली थी जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के जड़े थे. दीपक हुड्डा ने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय टी-20 करियर का पहला शतक जड़ा था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ खेले जा चुके दूसरे टी-20 मुकाबले में 57 गेंदों में 104 रन की पारी खेली थी.

Hooda, after realising he might sit out for Kohli/Pant/Iyer today: pic.twitter.com/ZKlagScwt9

Very unfortunate for Deepak Hooda to miss out in this red hot form.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 9, 2022