Bumrah Injury: बुमराह के बाहर होने पर भड़के फैंस, सोशल मीडिया पर आई मजेदार मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली: भारतीय टीम टी20 वर्ल्डकप खेलने के लिए तैयार हो रही थी, उससे पहले ही टीम को बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया के सबसे धुरंधर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरे वर्ल्डकप से बाहर हो गए. रवींद्र जडेजा पहले ही वर्ल्डकप से बाहर चुके हैं और अब बुमराह के बाहर होने से भारत गंभीर संकट में फंस गया है.

बुमराह के बाहर होने से भड़के क्रिकेट प्रेमी

15 साल बाद टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे फैंस ने जैसे ही ये खबर सुनी कि बुमराह भी वर्ल्डकप से बाहर रहेंगे. तुरंत ट्विटर पर फैंस का गुस्सा साफ सामने आ गया. फैंस ने बीसीसीआई को भी खूब खरी खोटी सुनाई.

कुछ फैंस ने लिखा, जब बुमराह पहले से पीठ दर्द से जूझ रहे हैं तो बीसीसीआई की मेडिकल टीम अब तक क्या कर रही थी. एशिया कप से भी बाहर होने के बावजूद उनकी चोट को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया. बुमराह पहले भी कई बार बैक स्पाजम की वजह से बाहर हो चुके हैं.

Bumrah and Archer landing at Wankhede on 29th March for IPL opener.#bumrah #Jofraarcher #T20WorldCup2022 #Cricket #Indiancricketteam @mipaltan pic.twitter.com/xJ79pNg0qi

— Harshiiiitt@harshit_jain001) September 29, 2022