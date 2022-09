PAK vs HKG: मैच से पहले हांगकांग के कप्तान ने बाबर आजम से की ऐसी मांग, जानिए पाक कैप्टन का रिएक्शन

Pakistan vs Hong Kong, Asia Cup 2022: पाकिस्तान और हांगकांग के बीच एशिया कप का छठा मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है. पाक टीम को सुपर 4 में क्वालीफाई करने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है.

मैच से पहले मिले बाबर और निजाकत खान

बाबर आजम इस समय टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं. उन्होंने हांगकांग के कप्तान निजाकत खान से प्रैक्टिस सेशन में मुलाकात की. निजाकत खान ने बाबर आजम से आगामी मैच के लिए कुछ सलाह मांगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद वीडियो शेयर किया.

Candid chat between the two skippAsiaCup2022 | #PAKvHK pic.twitter.com/mMEwXihuiP

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 1, 2022