IND vs SL ODI: ऐसा क्या हुआ कि वाशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े रोहित शर्मा! देखें VIDEO

नई दिल्लीः IND vs SL ODI: मौजूदा समय में टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर गई हुई है. यहां दोनों टीमों के बीच हाल ही में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई. इसके बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं. पहला मैच ड्रॉ रहा था. वहीं, दूसरे मैच में श्रीलंका की टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही. सीरीज का दूसरा मैच रविवार 4 अगस्त को खेला गया.

वाशिंगटन सुंदर को मारने दौड़ पड़े रोहित शर्मा

दूसरे मैच में एक घटना सामने आई जिसे देख सभी हैरान रह गए. दरअसल, टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी. वहीं, श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी के लिए आई थी. भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के लिए आए थे. केएल राहुल विकेटकीपिंग कर रहे थे और कप्तान रोहित शर्मा स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान एकाएक रोहित शर्मा वाशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े.

