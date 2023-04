IPL 2023: हैदराबाद पर जीत का इस खास अंदाज में डेविड वॉर्नर ने मनाया जश्न, लोगों को याद आई दो साल पहले की कहानी

नई दिल्ली: आईपीएल का 34 वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया. आखिरी ओवर तक चलने वाले इस मैच में दिल्ली 7 रनों से विजयी रही. अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ खेल रहे डेविड वॉर्नर का जीत के बाद का सेलिब्रेशन देखने लायक था. आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली की यह दूसरी जीत है. वहीं इस जीत के बाद वॉर्नर ने जिस तरह से सेलिब्रेशन किया वो चर्चा का विषय बन गया. वॉर्नर के सेलिब्रेशन को लोग उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी के साथ जोड़कर भी देखने लगे.

वॉर्नर का टीम प्रबंधन और कोच के साथ था मतभेद

सनराइजर्स हैदारबाद ने साल 2016 में आईपीएल का पहला खिताब डेविड वॉर्नर की कप्तानी में ही जीता था. टीम को चैंपियन बनाने वाले वॉर्नर को हैदराबाद ने साल 2021 में पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया. साल 2021 में आईपीएल के शुरुआत में खराब प्रर्दशन के कारण सीजन के बीच में ही हैदराबाद ने वॉर्नर को कप्तानी से हटा दिया और केन विलियमसन को नया कप्तान बनाया. विलियमसन को कप्तानी देने के बाद वॉर्नर को प्लेइंग इलेवन से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. खबरों की माने तो उस समय वॉर्नर का कोच टॉम मूडी और SRH टीम प्रबंधन के साथ सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था. सीजन खत्म होने के बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया.

