IND vs ENG: भारत की हार पर भड़के कई पूर्व क्रिकेटर, सहवाग ने इन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पास 2007 के बाद पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का आसान मौका था. यदि टीम इंडिया 5वां मुकाबला ड्रॉ कराने में भी कामयाब हो जाती तो ट्रॉफी पर उसका कब्जा होता लेकिन ये सब नहीं हो सका.

जो रूट और बेयरस्टो की कमाल की बल्लेबाजी ने भारत से बर्मिंघम में जीत छीन ली. इस हार ने टीम इंडिया की कई कमियां फिर से उजागर कर दीं जिन पर पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी कटाक्ष किया है.

Congratulations England on your highest successful run chase.

India have quite a few issues to address,only Pujara & Pant from the top 6 scoring runs and Jadeja batting brilliantly, but need batsman to be in form. Bowling in the fourth innings was absolutely listless #INDvsENG

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 5, 2022